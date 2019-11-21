КСУ визнав неконституційним президентський законопроєкт про уповноважених ВР

Конституційний суд визнав таким, що не відповідає вимогам ч.1 ст. 157 Конституції запропонований Президентом законопроєкт №1016 стосовно внесення змін до ст. 85 і 101 Основного Закону щодо уповноважених Верховної Ради України.

Про це інформує пресслужба суду.

“Висновком Конституційний суд України визнав законопроєкт про внесення змін до ст. 85 та 101 Конституції України (щодо уповноважених Верховної Ради України) (реєстр. № 1016) таким, що не відповідає вимогам частини першої статті 157 Конституції України та відповідає вимогам частини другої статті 157, статті 158 Конституції України”. - йдеться у повідомленні.

У висновку Суду вказується, що запропоновані законопроєктом зміни до ст. 85 та 101 Конституції України передбачають запровадження нового виду парламентського контролю, який може вийти за межі контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та потенційно може становити ризик надмірного втручання парламенту через уповноважених за додержанням Конституції України і законів у різні сфери суспільних відносин без дотримання балансу приватних і публічних інтересів, зокрема у підприємницьку діяльність, у діяльність інститутів громадянського суспільства, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а отже, може призвести до порушення та обмеження прав і свобод людини і громадянина.

«Конституційний суд України застерігає від запровадження такого контролю за додержанням Конституції України, який суперечитиме Конституції України та може спричинити юридичну невизначеність, оскільки це є несумісним із принципом верховенства права – однією з основоположних гарантій дотримання прав і свобод людини і громадянина. Для людини і громадянина така невизначеність є загрозою сваволі з боку органів публічної влади та їх посадових осіб», – йдеться у висновку КС.

Судді дійшли висновку, що запровадження нового виду парламентського контролю через інститут уповноважених Верховної Ради «за додержанням Конституції України і законів в окремих сферах» може призвести до звуження сфери діяльності та обмеження повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також до обмеження права кожного звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини згідно з частиною третьою статті 55 Конституції України, що не відповідає вимогам ч.1 ст 157 Конституції України.

У Висновку зазначається, що внесення до Конституції змін, запропонованих законопроєктом, призведе до встановлення невизначених меж повноважень Верховної Ради усупереч конституційному принципу поділу державної влади та до порушення системи стримувань і противаг між законодавчою, виконавчою та судовою гілками влади, що є загрозою для забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

КСУ констатував, що запропоновані у законопроекті зміни до ст. 85 та 101 Конституції не спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України, однак вони не узгоджуються із конституційними принципами верховенства права та поділу державної влади, засадами демократичної, правової держави та у разі запровадження загрожуватимуть правам і свободам людини і громадянина, а отже, є такими, що не відповідають ч.1 ст.157 Конституції.

КСУ також вказав на те, що на час надання ним цього висновку рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного або надзвичайного стану за процедурою, визначеною Конституцією, не ухвалено, тому юридичних підстав, які б унеможливлювали внесення змін до Конституції України, немає.

“З огляду на викладене Конституційний суд України вважає, що законопроєкт відповідає вимогам частини другої статті 157 Конституції України”, - йдеться у повідомленні.

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У Висновку зазначається, що парламент протягом року законопроєкт не розглядав та впродовж строку своїх повноважень не змінював положення статті 85 Конституції, а отже, законопроєкт відповідає вимогам ст. 158 Основного Закону.

“З огляду на наведене Конституційний суд України вважає, що законопроєкт не відповідає вимогам частини першої статті 157 Конституції України та відповідає вимогам частини другої статті 157, статті 158 Конституції України”. - резюмували у КС.