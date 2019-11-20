Клімкін розказав, якою має бути міжнародна місія на Донбасі

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін відстоює ідею місії ЄС для Донбасу.

Про те, яка вона може виглядати, він розповів у коментарі Укрінформу.

"Я вважаю, що миротворча місія з тисячами військових малореальна. Що нам потрібно, так це ефективна міжнародна цивільна місія… Я виступаю за те, щоб там була місія ЄС", - сказав дипломат.

Він вважає за доцільне, щоби така місія була цивільною, але з військовим і поліцейським компонентами. Вона буде здійснювати «менеджмент» усього процесу – і безпеки, і підготовки до виборів, якщо до цього дійде справа; буде організувати і роззброєння, і контроль за важкою зброєю; також здійснювати контроль за кордоном.

Місія має отримати поліцейський компонент для того, щоби перезавантажити місцеву поліцію. Клімкін вважає, що роль такого поліцейського компоненту могла б відігравати, наприклад, французька жандармерія, яка має відповідний досвід інших місій.

Звичайно, на думку ексглави МЗС, має бути також компонент військових радників.

Клімкін переконаний: якби вдалося домовитися про це в ході майбутньої нормандської зустрічі, «це був би абсолютно найкращий результат або саміту, або всього, що відбувалося б після нього». Але з тих документів, які обговорюються напередодні зустрічі, не витікає того, щоби щось рухалося в цьому напрямку.

Павло Клімкін також зауважив, що «з самого початку було зрозуміло, що Мінські угоди виконати неможливо». При цьому він підкреслив, що йдеться не про те, що Україна не збиралася їх виконувати, а про те, що для їх виконання потрібно було розробити план, дорожню карту, зрозуміти хто, що, за чим робить і хто які гарантії дає.

"Досі Росія цьому опирається дуже активно", - констатував ексміністр.

Нагадаємо: колишній глава МЗС Павло Клімкін перебуває в Берліні 20-21 листопада. Він взяв участь у конференції «Україна після президентських і парламентських виборів: новий уряд – нові можливості», а також провів зустрічі в МЗС ФРН, фондах.