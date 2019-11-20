Закон про заборону суцільних вирубок лісів у Карпатах опублікували

Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону” опубліковано в офіційній газеті Верховної Ради “Голос України”.

Текст закону також оприлюднений на сайті видання.

Як повідомляв Укрінформ, закон вдосконалює заходи щодо охорони ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону від суцільного вирубування як із підприємницькими, так і з оздоровчими цілями.

Він вносить зміни до законів «Про природно-заповідний фонд України» та «Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону».

Цими змінами, зокрема, забороняється проведення рубок головного користування в господарській зоні національних природних парків, у заказниках, проведення суцільних рубок головного користування ялицево-букових лісів на стрімких схилах Карпатського регіону; визначається зміст термінів «ялицево-букові деревостани», «суцільні рубки», «рубки формування та оздоровлення лісів».

Як повідомлялося, закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону” (№0873) був ухвалений Верховною Радою у другому читанні 30 жовтня. Президент підписав його 19 листопада.