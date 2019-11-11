Кабмін запустив "Ліс у смартфоні" у шістьох областях

Вже шість областей України підключено до пілотного проєкту e-реєстру заготівлі деревини та онлайн-карти рубок "Ліс у смартфоні".

Про це повідомляє Урядовий портал.

“У реєстрі, станом на 11 листопада, оприлюднено інформацію про 30,6 тис. виданих дозвільних квитків на заготівлю деревини. Онлайн-карта рубок поширюється на Чернігівську, Полтавську, Рівненську, Київську, Волинську, Тернопільську області”, - йдеться у повідомленні.

Кожна людина може зайти з комп’ютера чи телефону на сайт LK.UKRFOREST.COM та ознайомитися з переліком лісорубних квитків на заготівлю деревини або перевірити на карті законність здійснення рубок.

Реєстр містить низку опцій, зокрема, можна обрати необхідну область, лісгосп, лісництво, квартал та виділ, систему і тип рубок, їхній статус та період проведення.

У загальному переліку можна обрати «Переглянути» та детально ознайомитися з тим чи іншим лісорубним квитком та ділянками, на яких відбувається чи відбуватиметься заготівля деревини, а також переглянути на онлайн-карті.

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У Держлісагентстві сподіваються на те, що після розгляду й ухвалення Верховною Радою України низки законодавчих ініціатив, буде можливість поширити систему електронного обліку деревини, реєстр лісорубних і лісових квитків, онлайн-карту рубок на всіх постійних лісокористувачів, які також здійснюють заготівлю деревини, незалежно від підпорядкування. Тобто охопити всю Україну.