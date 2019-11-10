СБУ попередила нелегальний експорт карпатського лісу на мільйони гривень

Служба безпеки України викрила діяльність зловмисників з Івано-Франківщини та Буковини, які експортували незаконно вирубану деревину, та запобігла мільйонним збиткам державі.

Про це інформує пресцентр СБУ.

"Зловмисники протягом 2019 року протиправно переправили за кордон понад дві тисячі кубометрів деревини хвойних порід. Для легалізації незаконно вирубаного лісу вони використовували вкрадені у реальних підприємців або підроблені товарно-транспортні накладні про походження продукції. На їх основі виготовлялися сертифікати для оформлення митної документації. Частина деревини вивозилась за кордон поза митним контролем", - йдеться у повідомленні.

СБУ попередила нелегальний експорт лісу / Фото: СБУ

Як зазначається, під час обшуків правоохоронці вилучили документацію, підготовлену ділками для легалізації та вивезення за межі країни незаконно зрубаної деревини на суму понад 3 мільйони гривень.

Операція проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

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У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 364-1 КК (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми), ведуться слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації протиправної схеми.