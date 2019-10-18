На Харківщині керівники держлісгоспу розкрали деревини на понад 6 мільйонів

Служба безпеки України викрила масштабне розкрадання цінних порід деревини з ДП “Красноградське лісове господарство” Харківської області.

Про це повідомляє пресцентр СБ України.

“Посадовці лісгоспу налагодили незаконне вирубування лісу понад встановлені санітарні норми. Необліковану деревину фігуранти справи нелегально реалізовували. Під виглядом санітарних рубок посадовці знищили понад двадцять гектарів лісонасаджень дубу і сосни”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проведена Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз ім. Бокаріуса комплексна економічна та інженерно-екологічна експертиза встановила завдані державі збитки у розмірі 6,2 мільйона гривень.

Під час санкціонованих слідчих дій за місцями роботи та проживання фігурантів справи правоохоронці виявили речові та документальні докази протиправної діяльності.

Наразі п’ятьом посадовцям держпідприємства повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (розтрата майна, вчинена в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення інших ймовірних незаконних дій зловмисників.

Викриття протиправної діяльності проводилось на виконання Указу Глави держави "Про деякі заходи щодо збереження лісів та раціонального використання лісових ресурсів" спільно з ДБР та Державною екологічною інспекцією під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.