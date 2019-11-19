Зеленський підписав закон, що забороняє суцільні вирубки лісів у Карпатах

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що забороняє суцільні рубки на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпат.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

“Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону» № 249-ІХ, ухвалений Верховною Радою 30 жовтня 2019 року”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначили в ОП, закон вдосконалює систему охорони ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону від суцільного вирубування.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, у 2000 році був ухвалений закон, який вводив мораторій на 10 років на проведення суцільних рубок головного користування в ялицево-букових деревостанах на стрімких схилах в Карпатському регіоні. У 2011 році цей мораторій перестав діяти, і відповідно, знову з’явилася можливість проводити суцільні рубки ялицево-букових лісів на стрімких гірських схилах.

За даними ОП, підписаний Президентом закон передбачає встановлення заборони проведення рубок головного користування в національних природних парках, заказниках та продовження дії заборони на проведення суцільних рубок головного користування ялицево-букових лісів на стрімких схилах Карпатського регіону.

Зазначається, що реалізація норм закону сприятиме збереженню лісів, попередженню суцільному вирубуванню ялицево-букових лісів Карпатського регіону, а також захисту Карпат від стихійних лих та природних катаклізмів.