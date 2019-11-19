Зеленський зустрівся з Маасом — говорили про ситуацію на Донбасі та Nord Stream 2
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
"Глава держави поінформував німецького високопосадовця про безпекову ситуацію на Донбасі, а також висловив сподівання, що запланована на 9 грудня зустріч у "нормандському форматі" відкриє шлях до мирного врегулювання конфлікту", - розповіли в ОП.
Також співрозмовники обговорили сучасний стан і перспективи розвитку українсько-німецьких відносин.
Президент, зокрема, подякував за послідовну підтримку з боку ФРН територіальної цілісності та суверенітету України, комплексну допомогу у впровадженні структурних реформ, сприяння ініціативам щодо відновлення пошкодженої війною інфраструктури Донеччини.
Також на зустрічі було обговорено ситуацію довкола схвалення у ФРН закону про імплементацію так званої газової директиви ЄС. Як зауважили в ОП, глава МЗС Німеччини запевнив, що зміни німецького законодавства відповідають положенням цієї директиви.
Обговорювалися у рамках зустрічі також питання практичної співпраці сторін у контексті реалізації курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.
Як повідомлялося, 13 листопада німецький Бундестаг підтримав законопроєкт про внесення змін до Закону про енергетичну промисловість щодо імплементації Директиви ЄС 2019/692 про загальні правила внутрішнього ринку природного газу, яким буде регулюватися діяльність газопроводу Nord Stream 2.
Раніше німецька правляча коаліція ХДС/ХСС і СДПН розробила законопроєкт, який фактично звільняє газопровід Nord Stream 2 від обмежень, передбачених оновленою газовою директивою ЄС.
Рада ЄС 15 квітня 2019 року затвердила зміни до газової директиви ЄС про поширення європейських норм на газопроводи, що йдуть до Євросоюзу з третіх країн. Зміни передбачають заборону на те, щоб транспортуванням газу займалася та сама компанія, яка видобуває і продає його. Nord Stream 2 AG цій вимозі не відповідає.
Газопровід Nord Stream 2 будує російський "Газпром" спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. Проєкт планувалося завершити до кінця 2019 року.
Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2. Крім того, противниками Nord Stream 2 є США, Польща і країни Балтії. Президент США Дональд Трамп погрожував заблокувати проєкт шляхом запровадження санкцій.
Фото: president.gov.ua