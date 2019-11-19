Зеленський зустрівся з Маасом — говорили про ситуацію на Донбасі та Nord Stream 2

Президент Володимир Зеленський обговорив із Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом безпекову ситуацію на Донбасі, питання співпраці між країнами та проєкт Nord Stream 2.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Глава держави поінформував німецького високопосадовця про безпекову ситуацію на Донбасі, а також висловив сподівання, що запланована на 9 грудня зустріч у "нормандському форматі" відкриє шлях до мирного врегулювання конфлікту", - розповіли в ОП.

Також співрозмовники обговорили сучасний стан і перспективи розвитку українсько-німецьких відносин.

Президент, зокрема, подякував за послідовну підтримку з боку ФРН територіальної цілісності та суверенітету України, комплексну допомогу у впровадженні структурних реформ, сприяння ініціативам щодо відновлення пошкодженої війною інфраструктури Донеччини.

Також на зустрічі було обговорено ситуацію довкола схвалення у ФРН закону про імплементацію так званої газової директиви ЄС. Як зауважили в ОП, глава МЗС Німеччини запевнив, що зміни німецького законодавства відповідають положенням цієї директиви.

Обговорювалися у рамках зустрічі також питання практичної співпраці сторін у контексті реалізації курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Як повідомлялося, 13 листопада німецький Бундестаг підтримав законопроєкт про внесення змін до Закону про енергетичну промисловість щодо імплементації Директиви ЄС 2019/692 про загальні правила внутрішнього ринку природного газу, яким буде регулюватися діяльність газопроводу Nord Stream 2.

Раніше німецька правляча коаліція ХДС/ХСС і СДПН розробила законопроєкт, який фактично звільняє газопровід Nord Stream 2 від обмежень, передбачених оновленою газовою директивою ЄС.

Рада ЄС 15 квітня 2019 року затвердила зміни до газової директиви ЄС про поширення європейських норм на газопроводи, що йдуть до Євросоюзу з третіх країн. Зміни передбачають заборону на те, щоб транспортуванням газу займалася та сама компанія, яка видобуває і продає його. Nord Stream 2 AG цій вимозі не відповідає.

Газопровід Nord Stream 2 будує російський "Газпром" спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. Проєкт планувалося завершити до кінця 2019 року.

Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2. Крім того, противниками Nord Stream 2 є США, Польща і країни Балтії. Президент США Дональд Трамп погрожував заблокувати проєкт шляхом запровадження санкцій.

Фото: president.gov.ua