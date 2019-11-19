Путін дав обіцянки Меркель щодо транзиту газу Україною — Маас

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас оптимістично оцінює перспективи збереження транзиту російського газу територією України після побудови "Північного потоку-2", оскільки покладається на обіцянку президента Росії Володимира Путіна канцлеру ФРН Ангелі Меркель.

Про це Маас заявив на спільній пресконференції з українським колегою Вадимом Пристайком у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я не можу сказати, хто які питання буде порушувати під час зустрічі "нормандської четвірки". Для нас це (продовження транзиту російського газу територією України – ред.) дуже важлива тема. Пані федеральний канцлер багато місяців тому дуже чітко сказала президенту Путіну, що реалізація альтернативного (“Північному потоку-2” - ред.) газового транзиту територією України і на майбутнє є для неї дуже важливою темою. Президент Путін дав їй деякі обіцянки і ми зараз перебуваємо у періоді їх реалізації, щоб цей газовий транзит був організований", - сказав Маас.

Він зауважив, що існує ще багато проблем, які треба вирішувати.

"Але я оптимістичний у тому, що ми зможемо виконати те, що обіцяли, і тут є підтримка, у тому числі європейська. Тому я є оптимістом, що у майбутньому буде альтернативний транзит газу через Україну", - резюмував міністр закордонних справ Німеччини.

Як повідомлялося, нинішній транзитний контракт між Нафтогазом і Газпромом закінчується 31 грудня 2019 року.

18 листопада НАК "Нафтогаз України" отримав від російського ПАТ "Газпром" офіційну пропозицію про продовження діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу через територію України строком на 1 рік. При цьому у пропозиції Газпрому зазначено, що необхідними умовами продовження нинішнього контракту або укладення нового є відмова обох сторін від усіх взаємних претензій у міжнародному арбітражі й припинення всіх судових розглядів.

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель назвав неприйнятною для України пропозицію Газпрому.

Фото: dpa