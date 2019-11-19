Антикорупційний суд взявся за справу Насірова

Вищий антикорупційний суд почав перше засідання з розгляду справи по суті щодо колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На засіданні присутні сам Насіров і його адвокати, а також прокурори САП Андрій Перов і Роман Симків.

Головуючий суддя у справі - Ігор Строгий.

Прокурор САП Симків почав зачитувати коротку версію обвинувального акту.

Як повідомляв Укрінформ, ексголову ДФС Романа Насірова затримало НАБУ 2 березня 2017 року в рамках розслідування "газової справи" ексдепутата Олександра Онищенка. Через два тижні його відпустили під заставу у розмірі 100 млн грн.

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Насіров обвинувачується у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу) та службовому підробленні (ч. 1 ст. 366).

За версією слідства, в період 2015-2016 рр. він дозволив компаніям депутата Онищенка не сплачувати державі рентну плату за користування надрами. Ці дії Насірова, за даними слідства, завдали державі збитків на суму понад 2 млрд гривень.

31 січня 2018 року Насіров був звільнений з посади голови ДФС, проте 11 грудня Окружний адмінсуд Києва ухвалив поновити Насірова на цій посаді. Кабмін оскаржив це рішення.

Також 4 березня 2019 року Шевченківський райсуд Києва зменшив Насірову розмір застави зі 100 мільйонів гривень до 36 мільйонів.

У вересні Центр протидії корупції повідомив, що Касаційний адміністративний суд Верховного суду скасував усі рішення судів попередніх інстанцій, які приймалися на користь Насірова.

Справу Насірова розглядав Шевченківський райсуд, однак 23 жовтня її було передано у ВАКС.

Вищий антикорупційний суд України 8 листопада провів підготовче засідання у справі Насірова і призначив перше засідання з розгляду справи по суті на 19 листопада.

Разом з тим ще під час розгляду справи у Шевченківському суді прокурори САП змушені були зачитувати повний текст обвинувального акту, який налічує 774 сторінок. Зачитування обвинувального акту тривало багато місяців.

Водночас у вересні 2019 року парламент ухвалив зміни до законодавства, і зараз частина друга статті 347 КПК передбачає, що судовий розгляд справи починається з оголошення прокурором короткого викладу обвинувального акта.