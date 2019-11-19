Двоє депутатів хочуть взяти Ляшка на поруки

Двоє депутатів хочуть взяти Ляшка на поруки

Укрінформ
Народні депутати Михайло Волинець ("Батьківщина") та Вікторія Сюмар ("Євросолідарність") готові взяти на поруки колишнього парламентарія Олега Ляшка, підозрюваного у справі про бійку з очільником комітету ВР з питань енергетики Андрія Геруса.

Про це парламентарі заявили під час засідання Бориспільського міськрайонного суду Київської області, який розглядає клопотання про застосування стосовно Ляшка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я особисто тут, у цьому залі, під камери журналістів написав цю заяву і у своєму клопотанні заявляю, що беру на поруки Олега Валерійовича Ляшка", — сказав Волинець.

Зі свого боку Сюмар, заявляючи про готовність узяти Ляшка на поруки, висловила впевненість у тому, що "жодних ризиків для слідства не несе його перебування на волі, оскільки людина з'являється на всі допити і процесуальні дії".

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Як повідомлялося, голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що 6 листопада в аеропорту "Бориспіль" колишній депутат Олег Ляшко порвав йому сорочку.

Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом інциденту за участю колишнього і чинного народних депутатів в аеропорту "Бориспіль".

Бориспільська місцева прокуратура 18 листопада повідомила про підозру Ляшку через бійку з Герусом, і просить суд обрати Ляшку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

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Ляшку інкримінують порушення ч. 2 ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу.

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