Двоє депутатів хочуть взяти Ляшка на поруки

Народні депутати Михайло Волинець ("Батьківщина") та Вікторія Сюмар ("Євросолідарність") готові взяти на поруки колишнього парламентарія Олега Ляшка, підозрюваного у справі про бійку з очільником комітету ВР з питань енергетики Андрія Геруса.

Про це парламентарі заявили під час засідання Бориспільського міськрайонного суду Київської області, який розглядає клопотання про застосування стосовно Ляшка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я особисто тут, у цьому залі, під камери журналістів написав цю заяву і у своєму клопотанні заявляю, що беру на поруки Олега Валерійовича Ляшка", — сказав Волинець.

Зі свого боку Сюмар, заявляючи про готовність узяти Ляшка на поруки, висловила впевненість у тому, що "жодних ризиків для слідства не несе його перебування на волі, оскільки людина з'являється на всі допити і процесуальні дії".

Як повідомлялося, голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що 6 листопада в аеропорту "Бориспіль" колишній депутат Олег Ляшко порвав йому сорочку.

Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом інциденту за участю колишнього і чинного народних депутатів в аеропорту "Бориспіль".

Бориспільська місцева прокуратура 18 листопада повідомила про підозру Ляшку через бійку з Герусом, і просить суд обрати Ляшку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Ляшку інкримінують порушення ч. 2 ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу.