Прокурор вимагає арешту для Ляшка, бо той "може втекти"

Сторона обвинувачення у справі про бійку колишнього нардепа Олега Ляшка з чинним парламентарієм Андрієм Герусом просить суд обрати Ляшку тримання під вартою без альтернативи внесення застави, зважаючи на кілька ризиків, зокрема можливу втечу та вплив на розслідування.

Про це поінформував прокурор у справі під час судового засідання 19 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Враховуючи наявність ризиків, передбачених статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України,... було вирішено звернутися до суду з клопотанням про обрання стосовно Ляшка Олега Валерійовича запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою... Хочу зауважити, що згідно з частиною другою статті 346 Кримінального кодексу України, передбачається від чотирьох до семи років позбавлення волі, що, відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, є тяжким злочином. Окрім того, на обґрунтування ризиків, які вказані в клопотанні, хотів би зазначити, а саме озвучити їх... Ляшко, враховуючи тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання винуватим в інкримінованому кримінальному правопорушенні, користуючись наявним у нього паспортом для виїзду за кордон, матиме можливість уникати викликів слідчого прокурора чи суду та можливість перерахуватися від слідчого прокурора та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності", - пояснив прокурор.

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По-друге, обвинувачення вважає, що Ляшко, користуючись своїм впливом і політичними зв'язками в органах державної влади, матиме можливість незаконно впливати на потерпілого Геруса, свідків у цьому кримінальному провадженні, частина яких поки не опитана, примушуючи їх давати неправдиві показання.

Також прокурор наголосив, що Ляшко намагатиметься тиснути на слідчого прокурора та суд при ухваленні рішень і проведенні слідчих дій, використовуючи різні засоби, зокрема медійні.

"В обґрунтуванні ризику, передбаченого пунктом п'ятим частини першої статті 177 Кримінального процесуального кодексу, необхідно вказати, що Ляшко Олег Валерійович може продовжити вчиняти кримінальне правопорушення, в якому підозрюється, оскільки після вчинення кримінального правопорушення в соціальних мережах і публічних виступах він продовжував висловлювати образливі позиції щодо народного депутата Геруса, пов'язані з державною діяльністю", - додав прокурор.

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Зі свого боку Ляшко заявив на засіданні Бориспільського міськрайонного суду Київської області, що вважає озвучені стороною обвинувачення ризики безпідставними.

"Так, учора у Бориспільській прокуратурі це (вручення підозри - ред.) відбулося, отримала наш адвокат, тому що я відмовився підписувати ці документи, бо вважаю, що справа сфальсифікована. Те, що зараз відбувається, - це фактично вчинення злочину, коли за прямою командою генпрокурора (Руслана - ред.) Рябошапки проти мене порушили кримінальну справу, сфальсифікують, матеріали, які надані, підтверджують фальсифікації звинувачення проти мене... І всі ті обґрунтування, які наводив той тип (прокурор у справі - ред.) на підтвердження того, що я можу кудись зникати, ухилятися чи впливати, - все це не варте виїденого яйця, все це - вигадки, і все це смішно. Смішно і принизливо, коли народні гроші тратяться на таких ідіотів", - сказав він.

При цьому на заклик суддів ставитися з повагою до сторони обвинувачення Ляшко зауважив, що не має за що поважати прокурорів.

"Коли мене хочуть нізащо посадити до тюрми, мені немає за що їх поважати", - додав він.

На запитання ж, чи визнає себе винуватим у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, колишній парламентарій відповів: "Безумовно, ні!".

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Як повідомлялося, голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що 6 листопада в аеропорту "Бориспіль" колишній депутат Олег Ляшко порвав йому сорочку.

Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом інциденту за участю колишнього і чинного народних депутатів в аеропорту "Бориспіль".

Бориспільська місцева прокуратура 18 листопада повідомила про підозру Ляшку через бійку з Герусом і просить суд обрати Ляшку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Ляшку інкримінують порушення ч. 2 ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу.