Суд обирає запобіжний захід Ляшку

Бориспільський міськрайонний суд Київської області розпочав засідання з обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Олегові Ляшку.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Суд почав розглядати клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Олега Ляшка в рамках провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 346 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча - ред.).

Зала суду переповнена – там присутні десятки журналістів, а також прихильники Ляшка. Крім того, у суді присутні колишні народні депутати від Радикальної партії Альона Кошелева, Тетяна Юзькова, Андрій Лозовий. На судове засідання прибули й ексдепутати Андрій Тетерук, Ігор Алєксєєв (народні депутати 8-го скликання із фракції «Народний фронт»), Андрій Немировський (народний депутат 8-го скликання з фракції «Блок Петра Порошенка»).

Як повідомлялося, 18 листопада Бориспільська місцева прокуратура оголосила підозру Ляшку через його бійку із чинним народним депутатом Андрієм Герусом в аеропорту "Бориспіль".

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Прокуратура направила до суду клопотання про обрання Ляшку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Ляшку інкримінують порушення ч. 2 ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу.

Депутат Герус, який очолює Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, заявив, що 6 листопада в аеропорту "Бориспіль" Ляшко порвав йому сорочку.

Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом інциденту за участю колишнього і чинного народних депутатів в аеропорту "Бориспіль".