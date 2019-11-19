Прихильники Ляшка мітингують під судом

Близько трьох десятків прихильників колишнього народного депутата Олега Ляшка проводять мітинг на його підтримку під будівлею Бориспільського міськрайонного суду Київської області, який почав обирати запобіжний захід експарламентарію.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Перед тим, як зайти до суду, Ляшко поспілкувався зі своїми прихильниками й запевнив, що "нічого не боїться" і "буде боротися".

Суд розпочав обрання запобіжного заходу Ляшку / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Прихильники Ляшка стоять з прапорами Радикальної партії. Учасники мітингу - переважно люди середнього і похилого віку.

Як повідомлялося, 18 листопада Бориспільська місцева прокуратура оголосила підозру Ляшку через його бійку із народним депутатом від "Слуги народу" Андрієм Герусом.

Прокуратура направила до суду клопотання про обрання Ляшку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Ляшку інкримінують порушення ч. 2 ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу.

У вівторок, 19 листопада, суд розпочав засідання з обрання запобіжного заходу Ляшку. На судовому засіданні присутні колишні народні депутати Альона Кошелева, Тетяна Юзькова, Андрій Лозовий (з фракції Радикальної партії у ВР 8-го скликання), Андрій Тетерук, Ігор Алєксєєв (з фракції "Народний фронт"), Андрій Немировський (з фракції "Блок Петра Порошенка").

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Депутат Герус, який очолює Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, заявив, що Ляшко 6 листопада в аеропорту "Бориспіль" порвав йому сорочку.

Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом інциденту за участю колишнього і чинного народних депутатів в аеропорту "Бориспіль".