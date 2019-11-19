Ляшко назвав "дискусією" штовханину з Герусом

Колишній народний депутат Олег Ляшко вважає, що не завдав голові комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрію Герусу жодних тілесних ушкоджень в аеропорту “Бориспіль”, а лише висловлював йому свої претензії під час дискусії.

Про це він заявив під час засідання Бориспільського міськрайонного суду, який розглядає клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в інкримінованому правопорушенні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Повернувшись з-за кордону та цілком випадково побачивши Геруса в аеропорту “Бориспіль”, висловив йому всі претензії як громадянин України. Як лідер “Радикальної парії”... Я підійшов до нього, висловив в очі свої претензії — і ви матимете можливість побачити, чим все закінчилося: він почав застосовувати фізичну силу. Тобто будь-кому зрозуміло, що ніякої бійки там не було, ніяких тілесних ушкоджень не було — була дискусія, де я висловлював йому свої претензії”, — зауважив Ляшко.

При цьому він назвав “державною зрадою” лобіювання Герусом поправки до закону про ядерну енергетику, внаслідок чого відкрився імпорт електроенергії з Російської Федерації.

Як повідомлялося, голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що 6 листопада в аеропорту "Бориспіль" колишній депутат Олег Ляшко порвав йому сорочку.

Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом інциденту за участю колишнього і чинного народних депутатів в аеропорту "Бориспіль".

Бориспільська місцева прокуратура 18 листопада повідомила про підозру Ляшку через бійку з Герусом і просить суд обрати Ляшку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Ляшку інкримінують порушення ч. 2 ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу.