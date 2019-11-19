Чехія засуджує російську агресію на Донбасі - Бабіш

Чехія підтримує Україну в її боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності і засуджує російську агресію на Донбасі та анексію Криму.

Про це заявив Прем’єр-міністр Чеської Республіки Андрей Бабіш на спільному брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я дуже радий, що я тут, що через десять років Україну нарешті відвідує чеський прем'єр. Я вважаю цей візит дуже важливим, я навіть назвав би це певним рестартом наших взаємин... Я приїхав з однозначним повідомленням про те, що ми підтримуємо Україну та її народ, не сприймаємо і засуджуємо російську агресію на сході України та незаконну анексію Криму і, звичайно, підтримуємо територіальну цілісність та суверенітет України в міжнародно визнаних кордонах", - сказав Бабіш.

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За його словами, він запевнив Президента України, що Чехія продовжуватиме надавати гуманітарну допомогу людям, які постраждали в конфлікті на сході нашої держави.

У цьому контексті Бабіш нагадав, що з 2014 року Чехія надала Україні 15 млн євро.

Прем'єр-міністр Чехії також заявив про підтримку реформаторської діяльності Президента і уряду України і зазначив, що всі чеські підприємці та інвестори стежать за антикорупційною діяльністю і реформою правової системи в нашій країні.

Як повідомляв Укрінформ, глава уряду Чеської Республіки Андрей Бабіш відвідує Україну в супроводі великої делегації бізнесменів. Програмою поїздки передбачені зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, Прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та спікером парламенту Дмитром Разумковим.

Основна мета візиту - висловити підтримку територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України, обговорити відносини України з ЄС, а також із Росією.

Україна належить до 20 найбільших зовнішньоторговельних партнерів Чехії. Відповідно до статистики Міністерства праці Чехії, торік у країні працювали 121 тис. 86 осіб з України. Вони становлять більше п'ятої частини всіх іноземних працівників.