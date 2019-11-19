Чехія засуджує анексію Криму Росією

Чеська Республіка вважає анексію Криму Російською Федерацією незаконною і засуджує її.

Про це заявив Прем'єр-міністр Чеської Республіки Андрей Бабіш на спільному брифінгу з Прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Чеська Республіка, поза сумнівом, вважає незаконною анексію Криму і засуджує її", - сказав Бабіш.

Він підкреслив, що Чехія підтримує "різні ініціативи" щодо прав людини та громадянського суспільства в окупованому Криму і висловив сподівання на продовження співпраці у різних галузях.

"Для нас таке єднання і чітка позиція Чеської Респубілки як нашого партнера і союзника є дуже важливою. Ми впевнені в тому, що агресор завжди повинен отримувати чітку і різку відсіч у вигляді санкцій та інших дій, які стимулюють його утримуватися від агресивних дій", - сказав Гончарук.

Він також наголосив, що Чеська Республіка - одна з небагатьох країн, яка повністю зняла всі бар'єри на поставки до України озброєння і разом з Канадою, Францією та Великою Британією входить в четвірку держав, які таким чином проявили свою чітку позицію підтримки України.

Крім того, Гончарук назвав зустріч з чеським колегою визначальною, оскільки, за його словами, делегація такого високого рівня з Чехії не була вже більш як 10 років в Україні. "Це великий крок для того, щоб зробити відносини між Україною і Чеською Республікою ще більше успішними", - сказав Гончарук.

Як повідомляв Укрінформ, посольство України в Чехії 31 жовтня висловило протест у зв'язку із запрошенням «псевдокримськотатарської" організації на урочисті заходи з нагоди 101-ї річниці утворення Чехословаччини». Цей крок у диппредставництві розцінили як провокацію, спрямовану на легалізацію анексії Криму і нанесення шкоди українсько-чеським відносинам.

Раніше повідомлялося, що в урочистому прийомі з нагоди 101-ї річниці утворення Чехословаччини, який відбувся в Празькому Граді 28 жовтня, взяла участь кримськотатарська організація «Къырым бірліги», відома лояльним ставленням до Кремля.

Після завершення заходу її представники у Facebook повідомили, що президент ЧР Мілош Земан визнав анексований Крим частиною Росії. «Президент Чехії Мілош Земан – європейський політик, який визнав Республіку Крим частиною Російської Федерації», - йшлося в заяві.

Прессекретар президента Чехії Іржі Овчачек спростував інформацію прокремлівської кримськотатарської організації про нібито визнання Земаном Криму "як частини РФ".