Бабіш розраховує, що “нормандська зустріч” завершиться конкретними результатами

Чехія неухильно підтримує суверенітет та цілісність України в міжнародно визнаних кордонах і розраховує на конкретні кроки щодо його відновлення після "нормандської зустрічі".

Про це заявив прем'єр-міністр Чеської Республіки Андрей Бабіш на спільному брифінгу з Прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я приїхав з чітким меседжем про постійну і невпинну підтримку українського суверенітету та цілісності України в міжнародно визнаних кордонах", - сказав Бабіш.

Він додав, що у Чехії не бачать іншого варіанта подальшого розвитку подій, аніж врегулювання конфлікту на Донбасі і відновлення суверенітету України мирним шляхом.

"Тому ми високо цінуємо кроки, які зробила Україна на шляху до зустрічі в нормандському форматі. Дуже сподіваємося, що зустріч 9 грудня справді завершиться конкретними результатами, а не лише певними деклараціями", - наголосив прем'єр-міністр Чехії.

"Завдяки нашій зустрічі з паном прем'єр-міністром у мене немає жодних сумнівів у тому, що уряд Чеської Республіки стоїть на позиції захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Для України дуже важливим є економічний розвиток шляхом вирішення багатьох проблем, навіть у безпековому плані. Ми разом із урядом Чеської Республіки будемо робити все від нас залежне, щоб економічне співробітництво двох країн будувалося максимально конструктивно", - сказав Гончарук.

Як повідомляв Укрінформ, в Адміністрації президента Франції 15 листопада анонсували зустріч лідерів Франції, України, Німеччини і Росії на 9 грудня в Парижі.

Нормандський саміт планувався на кінець серпня, потім називалися дати у вересні, жовтні і листопаді. Однак ця зустріч високого рівня не відбулася через небажання президента Росії Путіна взяти в ній участь і висунення Кремлем ряду вимог до України.

Зокрема, 23 жовтня Президент Володимир Зеленський заявив, що умовами зустрічі лідерів країн "нормандського формату" є узгодження "формули Штайнмаєра" і розведення військових сил і засобів у Золотому і Петровському. Україна ці умови виконала.

Тим часом президент Путін 14 листопада озвучив нові вимоги щодо Донбасу, заявивши про необхідність розведення військ уздовж всієї лінії розмежування і продовження Україною терміну закону про особливий статус Донбасу.