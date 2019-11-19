Дипломат США припускає, що росіяни прослуховують мобільний зв’язок в Україні

Телефонну розмову американського президента Дональда Трампа з послом США при ЄС Гордоном Сондлендом про готовність України розпочати розслідування проти віцепрезидента Джо Байдена та його сина могли прослуховувати росіяни.

Про це заявив співробітник штабу посольства США у Києві Девід Холмс під час свідчень на закритих слуханнях у Палаті представників Конгресу, повідомляє CNN.

За словами Холмса, Сондланд розмовляв з президентом США мобільним телефоном із київського ресторану.

“Для мене це було дивно. З мого досвіду, телефонні розмови з президентом містять дуже чутливу з точки зору безпеки інформацію, і їх ведуть відповідним чином”, - сказав Холмс.

"Це був дуже особливий досвід у моїй кар’єрі за кордоном. Я ніколи не бачив нічого подібного, коли хтось телефонував президенту з мобільного телефону в ресторані, а потім вів розмову такого рівня відвертості та з такими мовними зворотами", - заявив Холмс.

За його словами, у США взагалі припускають, що росіяни прослуховують подібні дзвінки.

“Я вважаю, що принаймні дві з трьох, якщо не всі три мобільні мережі (в Україні - ред.), належать російським компаніям, або вони мають значні частки в них. Ми, як правило, виходимо з того, що мобільний зв’язок в Україні прослуховується", - сказав Холмс.

Холмс, який супроводжував Сондленда на зустрічах у Києві, став свідком того, як посол телефонує Трампу зі свого мобільного, та почув, що президент запитує про певні "розслідування".

Дипломат США розповів, що почув розмову Сондленда і Трампа, оскільки вона голосно лунала з динаміка телефону Сондленда на терасі ресторану, де вони вечеряли разом із ще двома людьми.

Після того, як Сондленд закінчив розмову з Трампом, Холмс запитав у посла США в ЄС - чи дійсно Трампа не цікавить Україна. І Сондленд відповів, що Трампа хвилює лише розслідування, яке намагався почати його особистий адвокат Джуліані щодо Байдена.

На запитання, чи відчуває український уряд тиск з боку адміністрації, щоб оголосити про розслідування проти Байдена, Холмс засвідчив, що він вважає, що українці відчули, що ситуація загострилася, і в кінцевому рахунку зрозуміли, що існує «послуга за послугу».

"Я думаю, що українці поступово зрозуміли, що їх просять зробити щось в обмін на зустріч (з Трампом – ред.) і на те, щоб військова допомога не була скасована", - сказав він.

Як зазначається, відкриті слухання за участю Холмса пройдуть у четвер, 21 листопада.

Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада в Палаті представників США розпочалися перші публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Сполучених Штатів Трампа.

Фото: Mark Wilson/Getty Images