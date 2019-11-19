Колишній держсекретар США розкритикував Трампа через "українську справу"

Колишній держсекретар США Рекс Тіллерсон виступив з непрямою критикою президента США Дональда Трампа у зв'язку з "українською справою".

Про це повідомляє DW.

"Ясно, що просити про особисті послуги, використовуючи активи Сполучених Штатів як заставу, неправильно. Тому, якщо ви прагнете якоїсь особистої вигоди та при цьому використовуєте американську допомогу іноземним країнам, американську зброю або американський вплив - це неправильно, і я думаю, що всі це розуміють", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, друга розмова глави Білого дому з президентом України Володимиром Зеленським 25 липня викликала серйозну стурбованість в адміністрації США. В результаті з'явилася скарга "викривача", а також було ініційовано розслідування щодо імпічменту у Палаті представників американського Конгресу.