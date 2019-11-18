Посол США в ЄС інформував адміністрацію Трампа про спроби тиску на Україну - CNN

Посол США в Євросоюзі Гордон Сондленд інформував кількох посадових осіб адміністрації президента Дональда Трампа про свої спроби змусити Україну розпочати розслідування проти Джо і Хантера Байденів, що пізніше обговорювалося в липневій розмові з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє CNN з посиланням на матеріал газети The Wall Street Journal, в розпорядженні якої опинилося електронне листування щодо цього питання.

"Електронні листи, переглянуті WSJ, показують, що Гордон Сондленд, який розповів під час свідчень минулого місяця, що Трамп доручив йому працювати з Руді Джуліані в Україні, постійно повідомляв виконувачу обов'язків керівника апарату Білого дому Міку Малвані та міністру енергетики Ріку Перрі про докладені ним зусилля стосовно того, щоб країна (Україна — ред.) розпочала розслідування (проти Байдена — ред.) за кілька тижнів напередодні розмови Трампа з його українським колегою (Зеленським — ред.) 25 липня", - йдеться у повідомленні.

Білл Тейлор, американський дипломат в Україні, під час першого публічного слухання про імпічмент 13 листопада розповів, що член його штабу Девід Холмс, який супроводжував Сондленда на зустрічах у Києві, бачив, як посол дзвонить Трампу зі свого мобільного, та почув, що президент запитує про певні "розслідування".

За словами Холмса, який також свідчив у Конгресі минулого тижня, Сондленд під час розмови з Трампом сказав, що Зеленський зробить "все, про що ви попросите його". Посол США в ЄС також підтвердив Трампу, що українці збираються "провести розслідування" проти Джо Байдена та його сина Хантера.

Холмс розповів, що почув розмову Сондленда і Трампа, оскільки вона голосно лунала з телефону Сондленда на терасі ресторану, де вони вечеряли разом зі ще двома особами.

"Хоч на телефоні посла Сондленда не був увімкнений гучномовець, я чув голос президента (Трампа — ред.) через динамік телефону. Голос президента був дуже гучним і впізнаваним, і посол Сондленд тримав телефон подалі від вуха певний час, імовірно, через гучний звук", - сказав Холмс під час свідчень.

Нині невідомо, чи був зашифрований мобільний телефон Сондленда.

На думку кількох колишніх американських чиновників, розвідка Росії могла перехопити розмову президента США Дональда Трампа з послом США в ЄС Гордоном Сондлендом, у якій Трамп запитував про розслідування проти Байденів в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 13 листопада, в Палаті представників США розпочалися перші публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Сполучених Штатів Трампа.