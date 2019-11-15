Російська розвідка могла перехопити розмову Трампа з послом Сондлендом – CNN

Розвідка Росії могла перехопити розмову президента США Дональда Трампа з послом США в ЄС Гордоном Сондлендом, у якій Трамп запитував про розслідування проти Байденів в Україні.

Про це повідомляє CNN із посиланням на кількох колишніх американських чиновників.

"Телефонна розмова президента Дональда Трампа з послом США в ЄС Гордоном Сондлендом, який перебував в Україні влітку, може бути серйозним порушенням безпеки, яке викликає занепокоєння в контррозвідці. Адже існує велика ймовірність того, що іноземні розвідувальні відомства, зокрема, з Росії, могли підслухати цю розмову", - йдеться у повідомленні.

За словами колишнього офіцера ЦРУ Марка Полімеропулоса, який (до своєї відставки) наглядав за операціями в Європі та Росії, якщо інформація про розмову по мобільному телефону між послом Сондлендом та президентом Трампом є правдивою, то це - серйозне порушення традиційних практик контррозвідки, про які представники національної безпеки неодноразово повідомляють всім працівникам дипкорпусу, зокрема і послам.

Він додав, що не може пригадати іншого випадку, коли посол у такому "високо контррозвідувальному середовищі, як Київ", мав би таку незахищену розмову з президентом Сполучених Штатів.

Зазначається, що Білл Тейлор, американський дипломат в Україні, під час першого публічного слухання про імпічмент 13 листопада розповів, що член його штабу, який супроводжував Сондленда на зустрічах у Києві, бачив, як посол дзвонить Трампу зі свого мобільного та почув, що президент запитує про певні "розслідування".

Скандальний дзвінок Сондленд зробив 26 липня цього року, через день після відомої розмови Трампа з Президентом України Володимира Зеленського.

Нині невідомо, чи був зашифрований мобільний телефон Сондленда.

За словами колишніх та чинних американських чиновників, посли США зазвичай не мають такого типу захисту на своїх мобільних пристроях.

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Як повідомляв Укрінформ, у середу, 13 листопада, в Палаті представників США розпочалися перші публічні слухання в контексті розслідування з імпічменту президента Сполучених Штатів Трампа.

Фото: The White House