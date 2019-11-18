Литва і Україна мають спільну позицію щодо небезпеки Nord stream-2 - спікер Сеймасу

Литовська Республіка підтримує Україну у протидії російській агресивній політиці і поділяє позицію щодо небезпеки будівництва трубопроводу «Північний потік 2» для європейської безпеки.

Про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами переговорів міністра закордонних справ України Вадима Пристайка з головою Сеймасу Литовської Республіки Вікторасом Пранцкєтісом, які відбулися 18 листопада

"Вікторас Пранцкєтіс запевнив у твердій підтримці України з боку Литви, у тому числі в рамках міжнародних організацій з метою протидії російській агресивній політиці... Сторони обмінялися думками щодо координації дій в рамках ПАРЄ і, зокрема, групи «Балтік+»... У ході зустрічі також констатовано спільність позиції щодо небезпеки будівництва трубопроводу «Північний потік 2» для європейської безпеки", - йдеться у повідомленні.

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Як поінформували у пресслужбі, спікер Литви наголосив, що депутати Сеймасу постійно порушують у переговорах з міжнародними партнерами необхідність політичної підтримки України у її боротьбі за відновлення територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах.

Міністр Пристайко подякував за всебічну підтримку з боку Литви, у тому числі у процесі реформ. У цьому контексті відзначено важливість проведення Конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі у 2020 р.