Литва і Україна мають спільну позицію щодо небезпеки Nord stream-2 - спікер Сеймасу
Про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами переговорів міністра закордонних справ України Вадима Пристайка з головою Сеймасу Литовської Республіки Вікторасом Пранцкєтісом, які відбулися 18 листопада
"Вікторас Пранцкєтіс запевнив у твердій підтримці України з боку Литви, у тому числі в рамках міжнародних організацій з метою протидії російській агресивній політиці... Сторони обмінялися думками щодо координації дій в рамках ПАРЄ і, зокрема, групи «Балтік+»... У ході зустрічі також констатовано спільність позиції щодо небезпеки будівництва трубопроводу «Північний потік 2» для європейської безпеки", - йдеться у повідомленні.
Як поінформували у пресслужбі, спікер Литви наголосив, що депутати Сеймасу постійно порушують у переговорах з міжнародними партнерами необхідність політичної підтримки України у її боротьбі за відновлення територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах.
Міністр Пристайко подякував за всебічну підтримку з боку Литви, у тому числі у процесі реформ. У цьому контексті відзначено важливість проведення Конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі у 2020 р.