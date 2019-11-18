Голова Сейму запросив Разумкова відвідати Литву
Про це він сказав на спільного брифінгу спікерів 18 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я запросив Голову Верховної Ради пана Дмитра Разумкова до Литви - здійснити візит для участі у святкуванні 30-ї річниці відновлення незалежності Литовської держави, що відбудеться 11 березня 2020 року", - зазначив Пранцкетіс.Зустріч Дмитра Разумкова з Вікторасом Пранцкєтісом / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ
Він запевнив, що Литва підтримує європейську та євроатлантичну інтеграцію України і завжди поряд у боротьбі з російською агресією.
"І ми рішуче підтримуємо ті реформи, які відбуваються в Україні, особливо щодо боротьби з корупцією", - додав Пранцкетіс.
Разумков подякував Пранцкетісу за підтримку України.
"Я хотів би відразу подякувати вам за ту сталу та непохитну підтримку, яку ми відчуваємо і від вас особисто, і від вашої держави. Так само, як і від групи так званої "Балтік+". І хотів би подякувати за плідну дискусію, яка відбулася в Страсбурзі", - сказав Разумков.
Він зауважив, що це не перший візит Пранцкєтіса в Україну. "Я впевнений, що це демонструє ті сталі відносини, які розвиваються між нашими державами", - зауважив Разумков, висловивши сподівання, що такі теплі, дружні і професійні взаємовідносини будуть зберігатися і надалі між парламентами і спікерами двох країн.
Голова Сеймасу Литовської Республіки також наголосив, що Литва ніколи не визнає анексію Криму і порушуватиме питання України в рамках різних міжнародних форматів.