Голова Сейму запросив Разумкова відвідати Литву

Голова Сейму запросив Разумкова відвідати Литву

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Укрінформ
Голова Сейму Литовської Республіки Вікторас Пранцкетіс запросив Голову Верховної Ради України Дмитра Разумкова 11 березня здійснити візит до Литви, яка святкуватиме 30-ту річницю відновлення незалежності.

Про це він сказав на спільного брифінгу спікерів 18 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я запросив Голову Верховної Ради пана Дмитра Разумкова до Литви - здійснити візит для участі у святкуванні 30-ї річниці відновлення незалежності Литовської держави, що відбудеться 11 березня 2020 року", - зазначив Пранцкетіс.

Зустріч Дмитра Разумкова з Вікторасом Пранцкєтісом / Фото: Володимир‎ Тарасов, Укрінформ

Він запевнив, що Литва підтримує європейську та євроатлантичну інтеграцію України і завжди поряд у боротьбі з російською агресією.

"І ми рішуче підтримуємо ті реформи, які відбуваються в Україні, особливо щодо боротьби з корупцією", - додав Пранцкетіс.

Разумков подякував Пранцкетісу за підтримку України.

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"Я хотів би відразу подякувати вам за ту сталу та непохитну підтримку, яку ми відчуваємо і від вас особисто, і від вашої держави. Так само, як і від групи так званої "Балтік+". І хотів би подякувати за плідну дискусію, яка відбулася в Страсбурзі", - сказав Разумков.

Він зауважив, що це не перший візит Пранцкєтіса в Україну. "Я впевнений, що це демонструє ті сталі відносини, які розвиваються між нашими державами", - зауважив Разумков, висловивши сподівання, що такі теплі, дружні і професійні взаємовідносини будуть зберігатися і надалі між парламентами і спікерами двох країн.

Голова Сеймасу Литовської Республіки також наголосив, що Литва ніколи не визнає анексію Криму і порушуватиме питання України в рамках різних міжнародних форматів.

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