У столиці 17-18 листопада через візит Голови Сейму Литви можуть обмежити рух

У зв’язку з візитом в Україну Голови Сейму Литовської Республіки Віктораса Пранцкетіса у Києві 7-18 листопада можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху.

Про це повідомляє Управління державної охорони України на сторінці у Facebook.

“Обмеження можливі на окремих ділянках вулиць Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Печерського, Подільського, Шевченківського районів, а також на Бориспільському шосе”, - уточнюється в повідомленні.

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Як зазначається, Управління державної охорони України спільно з іншими правоохоронними органами забезпечуватиме безпеку та надаватиме супровід делегації Голови Сейму Литовської Республіки Віктораса Пранцкетіса під час його візиту 17-18 листопада в Україну.