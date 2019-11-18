Маас відвідає лінію розмежування на Донбасі, Харків і Київ

Маас відвідає лінію розмежування на Донбасі, Харків і Київ

Укрінформ
Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас у ході дводенного візиту в Україну 18-19 листопада побуває в столиці та на Донбасі.

Про деталі програми в понеділок на брифінгу в Берліні розповів представник німецького міністерства Крістофер Бургер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні міністр Маас відправляється в Україну. В другій половині дня він вирушить у Харків, завтра з ранку – на лінію розмежування ", - розповів Бургер.

Він зазначив, що після успішних кроків по розведенню сил у різних пунктах на сході України, йдеться про те, які подальші конкретні кроки можна буде схвалити під час грудневого саміту в "нормандському форматі" та реалізувати.

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Візит також має засвідчити солідарність і підтримку українському уряду, який показав волю та мужність і намагається виконати свої зобов’язаня. За словами Бургера, федеральний уряд вітає це та прагне надати підтримку.

Після відвідання лінії розмежування ( за даними Укрінформу, це буде міст у Станиці Луганській) Маас попрямує до Києва, де проведе переговори з Президентом Володимиром Зеленським, Прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та міністром закордонних справ Вадимом Пристайком, поінформував Бургер.

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Дипломат звернув увагу на те, що після 5 років конфлікту останніми тижнями вперше з’явилися ознаки зрушення, досягнуто суттєвих покращень в окремих пунктах для людей на Сході. Партнери по Нормандській четвірці хочуть скористатися цим моментом. Бургер нагадав, що метою саміту є виконання Мінських угод, узгодження наступних конкретні кроків у цьому напрямку. Відвідання Сходу німецьким міністром слугуватиме саме цілі підготовки цієї зустрічі, адже Маас хоче на власні очі подивитися на те, як проходить процес розведення.

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