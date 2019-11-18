Казахстан не надсилав офіційних запрошень для зустрічі Зеленського і Путіна - росЗМІ
Про це повідомив глава казахстанського МЗС Мухтар Тлеуберді, передає Комерсант.
"Ви повинні розуміти, що про це Єлбаси (перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв - ред.) говорив в "Астанинському клубі", а "Астанинський клуб" передбачає, що це (можлива організація зустрічі Зеленського і Путіна - ред.) просто тема для обговорення... Це не було офіційною пропозицією або офіційною позицією", - сказав він.
Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв дійсно пропонував допомогу Президенту України Володимиру Зеленському в організації переговорів з російським лідером Володимиром Путіним, але це була пропозиція без конкретики.
Як повідомлялося, 12 листопада Назарбаєв на політичному форумі "Астана клуб" запропонував президентам Росії й України зустрітися в Казахстані. За його словами, згоду Зеленського на зустріч він вже отримав і повідомив про це президенту Росії.
Президенти України й Росії зустрічаються на "нормандських зустрічах", де разом з лідерами Німеччини та Франції намагаються врегулювати конфлікт на Донбасі. Останні такі переговори відбулися в жовтні 2016 року в Берліні. Після цього організувати "нормандську зустріч" так і не вдалося.
Нова українська влада намагається організувати "нормандську зустріч", проте Росія її переносить, посилаючись на нібито відсутність реальних підстав для її проведення.