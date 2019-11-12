Пристайко вважає малоймовірною зустріч Зеленського і Путіна в Казахстані

Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв справді пропонував допомогу Президенту України Володимиру Зеленському в організації перемовин з російським лідером Володимиром Путіним, але це була пропозиція без конкретики.

Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив ВВС.

Він пояснив, що сам був на зустрічі Назарбаєва із Зеленським у Японії, де це якраз обговорювалося.

Мова йшла про загальну пропозицію колишнього лідера Казахстану допомогти організувати таку зустріч.

"Президент (Зеленський) сказав те, що він каже і Меркель, і Макрону, що "безумовно, мені треба зустрічатися з Путіним, тому що ми не можемо без зустрічі зсунути процес з місця". Про те, що давайте ми замість чогось зробимо цю зустріч - такої розмови не було", - сказав міністр.

За його твердженням, пропозиція Назарбаєва мала суто дипломатичний характер.

"Якщо треба допомога - я готовий допомогти. Відповідь Зеленського була: "Дякую, нам потрібна будь-яка допомога, давайте зустрічатися", - пояснив Пристайко.

Міністр нагадав, що раніше Казахстан вже пропонував замість Мінська проводити переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі у себе. Але з логістичної точки зору це складніше, ніж Мінськ - "треба ще п'ять годин летіти".

Читайте також: У Путіна прокоментували пропозицію зустрітися із Зеленським у Казахстані

"Ніхто нікого не хоче ображати, але ми задоволені тим, що ми маємо, - переговорну позицію в Мінську. Вона зручна для всіх. Я не думаю, що зустріч може бути в Астані (зараз - Нур-Султан - ред). Скоріше за все, або в Берліні, або в Парижі", - сказав міністр.

Відповідаючи на запитання, чи реальна зустріч Зеленського та Путіна тет-а-тет поза нормандським форматом, керівник МЗС сказав: "Я так само, як і ви, сьогодні зранку це почув, що така зустріч можлива".

За його словами, для обговорення має бути підтвердження від російської сторони.

"Тоді ми будемо ухвалювати рішення. Але ми залишаємося в нормандському форматі. Ми не просто поважаємо те, що було зроблено, але й, давайте не забувати, Франція та Німеччина є тими силами, які дозволяють нам вести переговори з трошки іншої позиції, ніж коли ми говоримо тет-а-тет", - підсумував він.

Як повідомлялося, у вівторок Назарбаєв запропонував президентам Росії та України зустрітися в Казахстані. "Я вважаю, що потрібна окрема особиста зустріч президентів", - сказав він на політичному форумі "Астана клуб". За його словами, згоду Зеленського на зустріч він уже отримав і повідомив про це президенту Росії.

Президенти України та Росії зустрічаються на нормандських зустрічах, де разом з лідерами Німеччини та Франції намагаються врегулювати конфлікт на Донбасі. Останні такі переговори відбулися в жовтні 2016 року у Берліні. Після цього організувати "нормандську зустріч" так і не вдалося.

Нова українська влада намагається організувати "нормандську зустріч", однак Росія її відтерміновує, посилаючись на нібито відсутність реальних підстав для її проведення.