На заяви Коломойського влада має реагувати жорсткіше - Герасимов

Реакція влади на висловлювання Ігоря Коломойського має бути жорсткішою і конкретнішою, вважає співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов.

Про це Герасимов сказав у ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я думаю, що реакція має бути більш жорстка і більш конкретна, бо ми тільки-но почули, що в Польщі не зрозуміли і злякалися. Дійсно, всі країни, які зараз є партнерами України, вони чують це інтерв'ю, не від останньої людини з України, і вони знають, що ця людина пов'язана з командою Зеленського певним чином", - сказав Герасимов.

Він зазначив, що свого часу через проблеми Приватбанку Україна опинилася на порозі дефолту - і "20 млн вкладників могли залишитися без усіх своїх грошей".

Герасимов також застеріг: якщо взяти $100 млрд у РФ (як пропонував Коломойський), то можна втратити суверенітет.

Як повідомлялося Укрінформ, бізнесмен Ігор Коломойський в інтерв'ю The New Your Times заявив, що Україні варто відвернутися від Заходу та налагодити відносини з РФ. Зокрема, він вважає, що відновлення зв’язків з Росією необхідно для економічного виживання, а "травма війни мине". "Дайте п’ять, десять років - і про кров забудуть", - стверджує олігарх.

Крім того, на його думку, кредити з РФ можуть замінити Україні кредити Міжнародного валютного фонду. "Ми готові взяти у росіян 100 мільярдів доларів. Я думаю, що вони з радістю нам їх нададуть. Який найшвидший спосіб вирішити проблеми та відновити добрі відносини? Тільки гроші", - зазначив Коломойський.

Він також заявив, що на місці Президента України дав би хід розслідуванню проти колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його сина Гантера у справі компанії Burisma.