Коломойський не має права говорити від імені України або ОП - Мендель

Бізнесмен Ігор Коломойський не є представником команди Президента Володимира Зеленського, і з ним не обговорюються позиції щодо вирішення державних справ.

Про це повідомила прессекретар глави держави Юлія Мендель у Facebook.

"Ігор Коломойський не є представником влади та команди Володимира Зеленського, він не має повноважень говорити щось від імені України або Офісу Президента, з ним не обговорюються позиції щодо вирішення державних справ", - зазначила Мендель.

Як повідомляв Укрінформ, бізнесмен Ігор Коломойський в інтерв'ю виданню The New Your Times заявив, що Україні варто відвернутися від Заходу та налагодити відносини з РФ. Зокрема, він вважає, що відновлення зв’язків з Росією необхідно для економічного виживання, а "травма війни мине". "Дайте п’ять, десять років - і про кров забудуть", - стверджує олігарх.

Крім того, на його думку, кредити з РФ можуть замінити Україні кредити Міжнародного валютного фонду. "Ми готові взяти у росіян 100 мільярдів доларів. Я думаю, що вони з радістю нам їх нададуть. Який найшвидший спосіб вирішити проблеми та відновити добрі відносини? Тільки гроші", - зазначив Коломойський.

Він також заявив, що на місці Президента України він би дав хід розслідуванню проти колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його сина Хантера у справі компанії Burisma.