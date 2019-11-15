"Євросолідарність" заявила, що йде на місцеві вибори у грудні

Місцеві організації партії "Європейська солідарність" братимуть участь у виборах в новостворених об’єднаних територіальних громадах, які відбудуться 22 та 29 грудня 2019 року.

Таке рішення ухвалив з’їзд партії "Європейська солідарність", повідомляє пресслужба політсили.

"Децентралізація – це ключова реформа, яку розпочала команда Петра Порошенка... За ці роки були утворені сотні успішних громад, де люди відчули себе господарями, реалізували величезну кількість інфраструктурних і соціальних проектів. Зараз це все може бути знищене. Адже ухвалений вчора державний бюджет і бюджетний кодекс фактично відбирають в органів місцевого самоврядування 150 мільярдів гривень. Це робиться для того, щоб примусити лідерів місцевих громад знову, як це було до 2014-го року, приїжджати до Києва і просити гроші на елементарні місцеві потреби. "Європейська cолідарність" категорично заперечує проти такого свавілля влади і буде захищати і децентралізацію, і права місцевих громад", – заявив керівник секретаріату партії, народний депутат Максим Саврасов.

Як повідомляв Укрінформ, партія "Слуга народу" на з'їзді 10 листопада ухвалила рішення, що братиме участь у виборах в об'єднаних територіальних громадах, які відбудуться 22 і 29 грудня.

Центральна виборча комісія призначила на 22 грудня перші вибори у 86 ОТГ та на 29 грудня перші вибори у 6 ОТГ та додаткові вибори депутатів Карпівської сільської ради Широківського району, Божедарівської селищної ради Криничанського району і Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області.

Протягом попередніх років, з 25 жовтня 2015 року до 30 червня 2019 року, Центральною виборчою комісією було призначено перші місцеві вибори у 896 об'єднаних територіальних громадах.

Фото: eurosolidarity.org