Вибухи у Балаклії: Разумков просить зібратися оборонний Комітет ВР

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков звернувся до народних депутатів-членів Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки з проханням повести засідання через вибухи на військових складах в Балаклії.

Про це він сказав під час засідання парламенту в п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це дійсно серйозна ситуація. Тому я звертаюся до народних депутатів України, представників Комітету з питань оборони зібратися та провести засідання", - сказав спікер.

Перед цим з проханням закликати членів комітету з питань нацбезпеки провести засідання до спікера звернувся народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Бакумов.

"На Харківщині в місті Балаклія почали вибухати артилерійські склади, і є пропозиція дати доручення Комітету з питань національної безпеки і оборони зібратися і цю ситуацію дослідити", - сказав Бакумов.

Як повідомляв Укрінформ, 15 листопада на військовому арсеналі в Балаклії Харківської області пролунало близько 20 вибухів. За даними Генштабу, вони пов'язані з утилізацією залишків боєприпасів та їхніх елементів, які не можна транспортувати. Унаслідок вибуху на арсеналі в Балаклії постраждав військовий, його доставили до лікарні з пораненням руки. Наразі, як заявили у Генштабі, ситуація контрольована та безпечна.

У травні 2018 року біля Балаклії сталася пожежа на колишній технічній території 65-го арсеналу, де тривали роботи з очищення і розмінування залишків снарядів, які не розірвалися внаслідок пожежі у 2017 році. Особовий склад, який залучався до робіт із розмінування, був евакуйований.

Ще раніше, у березні 2017 року, на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Пожежу згодом ліквідували. Як головну версію подій називали диверсію, хоча не виключали і версію службового недбальства.