Рада обрала двох нових членів екологічного й оборонного комітетів

Верховна Рада ухвалила постанову №2394 “Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання”.

За проголосували 337 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, згідно з документом, народного депутата з фракції “Голос” Лесю Василенко було обрано членом Комітету з питань екологічної політики та природокористування, увільнивши її від обов’язків члена Комітету з питань бюджету, а позафракційного депутата Руслана Требушкіна – членом Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.