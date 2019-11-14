Дзвінок Сондленда Трампу з ресторану в Києві могли слухати росіяни – ексрозвідник ЦРУ

Повідомлення Вільяма Тейлора про телефонну розмову посла США при ЄС Гордона Сондленда президентові Трампу з ресторану в Києві є свідченням грубого порушення правил безпеки, що викликає серйозні занепокоєння контррозвідувального характеру.

Про це розповів в інтерв'ю CNN ексофіцер ЦРУ Марк Полімеропулос, який відповідав в розвідуправлінні за напрям Росії та Європи.

"Якщо це все правда (заява Вільяма Тейлора – ред.), телефонна розмова між послом Сондлендом та президентом Трампом є грубим порушенням традиційних практик контррозвідки, про що всім представникам апарату національної безпеки — включаючи послів, які отримали політичне призначення, таким як Сондленд, постійно нагадується", - наголосив колишній співробітник Центрального розвідуправління США.

Він підкреслив, що ця розмова могла прослуховуватися багатьма іноземними розвідками, в тому числі російською.

"Я не можу пригадати за свою кар'єру, щоби посол у такому інтенсивному контррозвідувальному середовищі, як Київ, проводив би таку незахищену розмову з чинним президентом. Цього просто не повинно було статися", - заявив він.

Як повідомляв Укрінформ, тимчасово повірений у справах США в Україні посол Вільям Тейлор у середу під час публічних слухань у Палаті представників повідомив про раніше невідому телефонну розмову Гордона Сондленда з київського ресторану з президентом США.