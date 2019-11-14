Данілов сподівається на співпрацю з Норвегією у сфері кібербезпеки

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов під час зустрічі із заступником міністра оборони, держсекретарем Міноборони Королівства Норвегія Туне Скуген обговорили питання двостороннього співробітництва в контексті агресії РФ проти України та питання безпеки у кіберсфері.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

“Секретар Ради національної безпеки і оборони Україні Олексій Данілов провів зустріч із заступником міністра оборони, державним секретарем Міністерства оборони Королівства Норвегія пані Туне Скуген. Під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва й обмінялися думками щодо поточної безпекової ситуації в Європі та світі в контексті агресії РФ проти України”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Данілов також наголосив на зростаючому значенні питань безпеки у кіберсфері.

«Сьогодні кіберзагрози виходять на перший план, і всі країни мають бути відповідно підготовлені до протидії їм», - зазначає він.

Секретар РНБО України висловив сподівання на поглиблення співпраці з Норвегією у сфері кібербезпеки.

У свою чергу Скуген наголосила, що кіберзагрози «формують новий безпековий вимір», та наголосила на необхідності розвивати системну міжнародну співпрацю у цій сфері. Також вона засудила дії Росії в питаннях порушення міжнародного права.

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«Ми засуджуємо порушення з боку Росії міжнародного права, підтримуємо санкційний тиск. Ми підтримуємо Президента Володимира Зеленського у питаннях євроінтеграції, боротьби з корупцією і подальших реформ», - сказала вона.

Фото: www.rnbo.gov.ua