Данілов сподівається на співпрацю з Норвегією у сфері кібербезпеки
Про це повідомляє пресслужба РНБО.
“Секретар Ради національної безпеки і оборони Україні Олексій Данілов провів зустріч із заступником міністра оборони, державним секретарем Міністерства оборони Королівства Норвегія пані Туне Скуген. Під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва й обмінялися думками щодо поточної безпекової ситуації в Європі та світі в контексті агресії РФ проти України”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Данілов також наголосив на зростаючому значенні питань безпеки у кіберсфері.
«Сьогодні кіберзагрози виходять на перший план, і всі країни мають бути відповідно підготовлені до протидії їм», - зазначає він.
Секретар РНБО України висловив сподівання на поглиблення співпраці з Норвегією у сфері кібербезпеки.
У свою чергу Скуген наголосила, що кіберзагрози «формують новий безпековий вимір», та наголосила на необхідності розвивати системну міжнародну співпрацю у цій сфері. Також вона засудила дії Росії в питаннях порушення міжнародного права.
«Ми засуджуємо порушення з боку Росії міжнародного права, підтримуємо санкційний тиск. Ми підтримуємо Президента Володимира Зеленського у питаннях євроінтеграції, боротьби з корупцією і подальших реформ», - сказала вона.
Фото: www.rnbo.gov.ua