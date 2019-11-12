Україна планує розробити систему реагування на ризики разом з Британією

Україна зацікавлена у співпраці з фахівцями Великої Британії щодо розробки національної системи реагування на ризики.

Про це сказав Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час зустрічі з радником з оборонних питань Посольства Великобританії в Україні Ліндою Сміт та заступником радника з оборонних питань Посольства Великобританії в Україні Робіном Сівордом, повідомляє пресслужба РНБО.

«Президент України Володимир Зеленський поставив завдання розробити сталу, сучасну систему (реагування на ризики - ред.), якою оперуватимуть фахові, висококваліфіковані люди», - зазначив Секретар РНБО.

За словами Данілова, Україна йде шляхом розбудови регіональних та секторальних центрів реагування на ризики, об'єднаних у єдину національну систему, тому Україна дуже зацікавлена у співпраці з британськими фахівцями, зокрема, у питаннях розробки методології та технологій побудови відповідних систем.

У пресслужбі також повідомили, що Велика Британія підтвердила готовність й надалі надавати підтримку Україні у цій сфері.