Зеленський ввів у дію рішення Радбезу про “перезапуск” комісії з ОПК

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо ліквідації утвореної у 2015 році Міжвідомчої комісії з питань оборонно-промислового комплексу і утворення нової.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 листопада 2019 року "Про Міжвідомчу комісію з питань оборонно- промислового комплексу", - йдеться у документі.

Як зазначається в додатку до указу, Радбез ухвалив таке рішення, розглянувши комплекс питань, пов'язаних з ефективністю координації дій центральних органів виконавчої влади у сфері функціонування ОПК.

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Водночас, Кабінету міністрів доручається у двотижневий строк вирішити в установленому порядку питання щодо утворення міжвідомчої комісії з питань оборонно-промислового комплексу.

У рішенні РНБО Президентові пропонується визнати такими, що втратили чинність, Указ Президента України від 12 червня 2015 року № 329 "Про Міжвідомчу комісію з питань оборонно-промислового комплексу", а також Указ Президента України від 1 березня 2018 року №50 "Питання Міжвідомчої комісії з питань оборонно-промислового комплексу".