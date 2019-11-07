Україна та США підписали протокол про оборонну співпрацю
Про це повідомляє сайт Міністерства оборони України.
Також українська делегація на чолі із заступником міністра оборони України Аліною Фроловою обговорила з американськими колегами основні аспекти розвитку оборонного співробітництва між Україною та США. Зокрема йшлося про стан та перспективи проведення в Україні оборонної реформи, а також підтримку з боку США в цьому процесі.
Міністр оборони Украіни Андрій Загороднюк на зустрічі з заступником помічника Міністра оборони США Лорою Купер обговорив результати проведених українсько-американських оборонних консультацій.
Зокрема, Загороднюк поінформував іноземних представників про основні напрямки діяльності та реформування оборонного відомства на найближчу перспективу. В цьому контексті Міністр оборони наголосив на важливості підтримки, яку надає уряд США в цьому процесі.
Серед іншого сторони також обговорили поточну ситуацію в районі проведення ООС та процес розведення сил та засобів на Сході України.
Як повідомляв Укрінформ, 7 листопада в Києві пройшли українсько-американські двосторонні оборонні консультації. Зокрема, на порядку денному стояли питання безпекової ситуації в та навколо України.
Також під час українсько-американських оборонних консультацій було зосереджено увагу на обговоренні реформ оборонного сектору: ходу імплементації Закону України про Національну безпеку у сфері посилення цивільно-демократичного контролю та парламентського нагляду, трансформацію оборонного відомства та системи управління силами оборони, планування на основі спроможностей, стратегій розвитку видів ЗС України.
Фото: МОУ