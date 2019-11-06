Секретар РНБО обговорив з представником Пентагону війну на Донбасі

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів зустріч із заступником помічника міністра оборони США з питань співробітництва з Україною та країнами Євразії Лорою Купер, під час якої сторони обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва, зокрема, у сфері безпеки та оборони.

Про це йдеться у повідомленні РНБО.

"Наша держава зацікавлена у реформуванні своєї оборонної промисловості відповідно до кращих західних стандартів. Наша стратегічна мета полягає у тому, щоб вітчизняна оборонна промисловість могла ефективно забезпечувати Збройні сили необхідним озброєнням та ресурсами», - сказав Данілов.

Зустріч Олексія Данілова з Лорою Купер / Фото: РНБО

Данілов та Купер приділили окрему увагу питанню війни на Донбасі, зокрема, крокам Президента Зеленського щодо припинення вогню та можливим шляхам досягнення сталого миру. Секретар РНБО України наголосив, що українська влада продовжує наполегливо працювати над досягненням дієвих домовленостей щодо деескалації ситуації на тимчасово окупованих територіях.

Помічник Міністра оборони США з питань співробітництва з Україною та країнами Євразії запевнила, що США непорушні у своїй підтримці України, її територіальної цілісності та суверенітету.

Секретар РНБО висловив вдячність США за рішучу та послідовну підтримку незалежності та територіальної цілісності нашої країни, а також її руху на шляху демократичних реформ.

«Допомога США є критично важливою для захисту України від російської агресії», - сказав він.

Сторони також обговорили реформи у секторі безпеки і оборони України. Купер наголосила на беззастережній підтримці України в реформуванні цього сектору з боку всіх урядових інституцій США, та окреслила основні пріоритети відповідної допомоги.

При цьому вона наголосила на важливості реалізації положень закону України про національну безпеку у частині посилення цивільного контролю над Збройними силами, посилення прозорості та підзвітності процесу військових закупівель, покращення підзвітності та прозорості військово-промислового комплексу.

Раніше посольство США в Україні повідомило у Twitter, що Лора Купер прибула до Києва.