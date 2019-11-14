Фракція "Слуги народу" провела зустріч з міністрами під час перерви у Раді

Фракція партії "Слуга народу" провела своє засідання під час перерви в роботі Ради.

На якому разом із міністром фінансів Оксаною Маркаровою і міністром розвитку громад і територій Альоною Бабак депутати обговорили ухвалену раніше поправку до Бюджетного кодексу щодо акцизного податку з пального.

Про це журналістам у кулуарах парламенту розповів перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Фракція "Слуга народу" зустрічалася з урядом: з міністром фінансів, з міністром громад і територій Бабак. Перед цим проголосували поправку, яка стосувалася того, щоб лишити акциз у місцеві бюджети. Думки розійшлися у фракції з цього приводу, але не тільки нашими голосами вона була проголосована. Але після цього виникло питання розбалансування бюджету, тому що якщо поправка набуде чинності, то на 7,7 млрд розбалансовується бюджет. Ми збиралися, запитували міністра фінансів, як тепер його збалансувати", - сказав Корнієнко.

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За його словами, Маркарова запропонувала таку модель: потрібно "в іншому місці з дорожнього фонду з бюджету 7,7 млрд забрати".

"Зараз будемо її через поправки застосовувати. Ми не повертаємося до цієї поправки, а зараз скасуємо іншу", - уточнив Корнієнко.

Як повідомлялося, під час розгляду у другому читанні законопроєкту №2144 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» депутати підтримали поправку №209 щодо акцизного податку з пального, яка попередньо не була схвалена профільним комітетом (понад 13% (близько 7 млрд грн) з цього податку у попередні роки спрямовувалося до бюджетів місцевих громад). Після цього було оголошено перерву для проведення політичних консультацій спершу на п'ять хвилин. Згодом перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук повідомив, що перерва на вимогу двох фракцій триватиме півгодини.

Зрештою, перерва тривала понад годину.