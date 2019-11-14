Угорський кандидат у єврокомісари з розширення ЄС хоче збереження санкцій проти Росії

Санкції проти Російської Федерації, яка порушує суверенітет та територіальну цілісність України, мають бути продовжені до виконання Мінських угод.

Таке переконання у четвер під час слухань у Комітеті Європарламенту із закордонних справ, які є обов’язковим елементом під час формування нового складу Єврокомісії, висловив кандидат на посаду Єврокомісара з питань сусідства і розширення Олівер Варгелі (Olivér Várhelyi), повідомляє кореспондент Укрінформу.

Саме так угорський дипломат відповів на запитання депутата Європарламенту Анни Фотигі про те, яким чином на новій посаді він має намір розвивати відносини з країнами-партнерами у сфері безпеки, зокрема – з Україною, яка, за словами польського політика, «де-факто воює проти зовнішньої агресії, і у деякому вимірі – бореться за всіх нас».

«Якщо партнери хочуть більше контактів із нами, у тому числі у сфері безпеки – ми маємо бути готові на це йти. Що стосується України, ми маємо особливу відповідальність щодо цієї країни. Ми маємо допомогти їй відновити суверенітет над усією її територією. Ми маємо захистити її, включаючи підтримку продовження режиму санкцій по відношенню до Росії. Поки ми не бачимо прогресу у Мінському процесі. Я буду співпрацювати з Жозепом Боррелем (кандидатом на посаду високого представника Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки - ред.), з усіма інструментами, які є у моєму портфоліо, щоб це відбулося, підтримуватиму будь-які дії, щоб допомогти Україні з її суверенітетом», - наголосив Варгелі.

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Він зазначив, що важливим завданням на посаді вважає допомогу країнам Східного партнерства, які мають Угоди про асоціацію з ЄС, повною мірою використати ці інструменти для розвитку ринкової економіки, яка, в свою чергу, має зробити ці країни - Україну, Молдову і Грузію - більш стійкими до зовнішніх впливів.

«Угоди про асоціацію та поглиблену всеохоплюючу зону вільної торгівлі, коли будуть виконані в повному обсязі, вбиратимуть на 70 відсотків положення європейського законодавства. Якщо ці країни хочуть подальшого поглиблення відносин з нами - в економіці, в розвитку інфраструктури, у транспорті, в енергетиці, у питаннях екології, - ми маємо бути готовими до цього», - зауважив кандидат на посаду Єврокомісара.