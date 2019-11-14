Кандидат на посаду єврокомісара назвав Україну ключовим геополітичним інтересом для ЄС

Кандидат на посаду єврокомісара з питань сусідства та розширення представник Угорщини Олівер Варгелі назвав Україну ключовим геополітичним інтересом для Євросоюзу, пообіцявши приділяти країні «особливу увагу».

Таку заяву дипломат, який до цього обіймав посаду постійного представника Угорщини в ЄС, зробив під час слухань у Комітеті Європарламенту із закордонних справ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Україна завжди буде отримувати від мене особливу увагу. Вона є ключовим геополітичним інтересом для ЄС. Ми будемо й надалі підтримувати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність, зусилля, спрямовані на те, щоб завершити конфлікт на Донбасі, підтримати реформи, зокрема щодо верховенства права та в економіці. Ми маємо повною мірою використати всі наші інструменти, включаючи Групу підтримки України в Єврокомісії», - сказав потенційний єврокомісар.

Щодо Східного партнерства він зауважив, що підтримує консультації між усіма зацікавленими сторонами щодо майбутнього цієї ініціативи.

«Я підтримую консультації щодо майбутнього Східного партнерства і буду працювати над пропозиціями, які мають бути представлені Європейською комісією задовго до наступного саміту Партнерства, який має відбутися у червні 2020 року. Ми вже маємо далекосяжні двосторонні рамкові відносини з такими країнами, як Молдова, Грузія і Україна. Окрім імплементації реформ на місцях, я хочу працювати над поглибленням секторальної співпраці з країнами, які є готовими до цього», - зауважив Варгелі.