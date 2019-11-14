Кандидат на посаду єврокомісара назвав Україну ключовим геополітичним інтересом для ЄС
Таку заяву дипломат, який до цього обіймав посаду постійного представника Угорщини в ЄС, зробив під час слухань у Комітеті Європарламенту із закордонних справ, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Україна завжди буде отримувати від мене особливу увагу. Вона є ключовим геополітичним інтересом для ЄС. Ми будемо й надалі підтримувати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність, зусилля, спрямовані на те, щоб завершити конфлікт на Донбасі, підтримати реформи, зокрема щодо верховенства права та в економіці. Ми маємо повною мірою використати всі наші інструменти, включаючи Групу підтримки України в Єврокомісії», - сказав потенційний єврокомісар.
Щодо Східного партнерства він зауважив, що підтримує консультації між усіма зацікавленими сторонами щодо майбутнього цієї ініціативи.
«Я підтримую консультації щодо майбутнього Східного партнерства і буду працювати над пропозиціями, які мають бути представлені Європейською комісією задовго до наступного саміту Партнерства, який має відбутися у червні 2020 року. Ми вже маємо далекосяжні двосторонні рамкові відносини з такими країнами, як Молдова, Грузія і Україна. Окрім імплементації реформ на місцях, я хочу працювати над поглибленням секторальної співпраці з країнами, які є готовими до цього», - зауважив Варгелі.