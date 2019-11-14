Туск залишив жорстке послання Макрону щодо України та Західних Балкан

Чинний Президент Європейської Ради Дональд Туск, повноваження якого на посаді збігають вже за лічені дні, жорстко нагадав Президенту Франції Емануелю Макрону про те, що розширення Євросоюзу і збереження суверенної України є проявом дійсно суверенної політики об’єднаної Європи.

Відповідну заяву Дональд Туск у середу під час промови у Європейському Коледжі в Брюгге (Бельгія) з нагоди початку нового навчального циклу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Тепер про президента Франції, який є одним із беззаперечних лідерів Європейського Союзу, нашою надією на майбутнє, і моїм добрим другом. Я хотів сказати йому, що поділяю його мрію про дійсно суверенну Європу. Переконаний, що ми здатні зробити це, але лише за умови, що ми будемо діяти, як суверенні. Не так, як це було нещодавно у випадку із розширенням ЄС. Не буде ніякої суверенної Європи, без стабільних Балкан, інтегрованих з рештою континенту. Ви не маєте бути істориком, щоб зрозуміти це. І не буде суверенної Європи без незалежної України. Наша жорстка та змістовна позиція по Росії була першим висловленням, - так чітко і одностайно, - нашого суверенітету. Ми маємо продовжувати цей шлях", - наголосив Дональд Туск.

Він також однозначно жорстко оцінив позицію французького лідера щодо необхідності поновлення стратегічних стосунків з Росією.

«Коли я чую слова Макрона, що ми маємо переглянути нашу позицію щодо Росії і поновити стратегічні відносини з нею, я лише можу висловлювати надію, що це не трапиться ціною наших спільних переконань щодо європейського суверенітету. У цьому ж інтерв’ю для «Економіст» президент Макрон сказав, що він поділяє ті ж самі погляди на цей предмет з (Прем’єр-міністром Угорщини) Віктором Орбаном, і він сподівається, що пан Орбан допоможе переконати поляків змінити позицію стосовно Росії. Можливо, але це не про мене, Емануель», - сказав Дональд Туск.

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Як вже повідомляв Укрінформ, раніше Президент Франції зробив публічні заяви щодо «європейської ідентичності» Росії та висловився за поновлення стратегічних відносин з цією країною. Також Франція була серед трьох країн, які під час нещодавнього саміту ЄС у Брюсселі заблокували прийняття рішення щодо початку переговорів про вступ до ЄС двох країн Західних Балкан, - Північної Македонії та Албанії, які виконали всі необхідні для цього умови.