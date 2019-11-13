Гончарук про схвалення ринку землі у першому читанні: Закінчується епоха, де “своїм людям" — усе
Укрінформ
Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук високо оцінив схвалення Верховною Радою у першому читанні законопроєкту про ринок землі.
Про це він написав у Facebook.
"Так! Нарешті це сталося! 13 листопада — день, який увійде в історію України. Народні депутати проголосували за лібералізацію українського ринку землі. Закінчується епоха, де народу — мораторій, а "своїм людям" — усе", - написав Гончарук.
Нарешті, додав він, Україна зможе здійснити перехід від феодалізму до реальних ринкових відносин як повноцінна, розвинута країна.
"Українці мають право вільно розпоряджатися своїм майном! Дякую колегам-депутатам за підтримку", - підкреслив Прем'єр-міністр.
Як повідомляв Укрінформ, раніше у середу народні депутати у першому читанні підтримали законопроєкт №2178, який передбачає скасування мораторію на продаж землі в Україні.