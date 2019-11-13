Рішення про ринок землі треба ухвалювати через відкритий діалог — Бородянський

Рішення про ринок землі треба ухвалювати за допомогою відкритого діалогу із суспільством.

Про це міністр культури молоді та спорту Володимир Бородянський написав у Facebook.

“Ми (влада) зобов’язані таке питання вирішувати за допомогою відкритого та відвертого діалогу з суспільством, який відбувається і продовжить відбуватися до підготовки закону до другого читання. Я - за земельну реформу”, - написав Бородянський.

Він зазначив, що 13 листопада новому парламенту чи не найперший раз доведеться ухвалювати надскладне рішення так необхідне для розвитку країни. “І, по суті, це перша новітня структурна реформа економіки. Ринок землі. Це рішення переломне та надважливе ще й тому, що це демонстрація або не демонстрація підтримки країною курсу глибоких реформ, готовності встановлювати прозорі та зрозумілі правила для розвитку суспільства”, - додав міністр.

Він нагадав, що Рада має розглянути законопроєкт у першому читанні, а можливість врахувати і розглянути важливі правки - буде в другому.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні, 12 листопада, під будівлею Верховної Ради одночасно проходили дві акції з приводу земельної реформи - одна на підтримку ринку землі, інша - проти запровадження цієї реформи.

11 листопада аграрії перекривали головні магістралі країни, протестуючи проти дій влади щодо впровадження земельної реформи.

Зараз на площі під Верховною Радою також триває мітинг противників земельної реформи.