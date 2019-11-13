Разумков відкрив ранкову Раду, "слуги народу" не дають заблокувати трибуну
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ранкове засідання оголошую відкритим», - сказав спікер.
В сесійній залі зареєструвалися 266 народних депутатів.
Водночас ще до початку засідання біля трибуни парламенту зібралися представники фракції «Слуга народу», які перешкоджають представникам фракції «Опозиційна платформа – за життя» заблокувати її.
Представники опозиційної сили виступають проти ухвалення законопроєкту про ринок землі. Вони скандують: «Ні - продажу землі» і «Ганьба».
Як повідомляв Укрінформ, згідно з порядком денним Верховної Ради, першим питанням у середу, 13 листопада, передбачено розгляд законопроєкту №2178 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" і 11 альтернативних до нього.