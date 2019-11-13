Разумков відкрив ранкову Раду, "слуги народу" не дають заблокувати трибуну

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове засідання парламенту у середу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ранкове засідання оголошую відкритим», - сказав спікер.

В сесійній залі зареєструвалися 266 народних депутатів.

Водночас ще до початку засідання біля трибуни парламенту зібралися представники фракції «Слуга народу», які перешкоджають представникам фракції «Опозиційна платформа – за життя» заблокувати її.

Представники опозиційної сили виступають проти ухвалення законопроєкту про ринок землі. Вони скандують: «Ні - продажу землі» і «Ганьба».

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Як повідомляв Укрінформ, згідно з порядком денним Верховної Ради, першим питанням у середу, 13 листопада, передбачено розгляд законопроєкту №2178 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" і 11 альтернативних до нього.