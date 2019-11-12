Сучасний HR замість культу кадрів: як реформують держслужбу

У рамках реформування державної служби будуть застосовуватися сучасні HR-технології.

Про це голова Національного агентства України з питань державної служби Олександр Стародубцев сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я свою основну задачу, задачу НАДС бачу у тому, щоби просто запустити HR у державній службі, бо в українській державній службі HR немає. Є культ кадрів, є купа бюрократичної кадрової роботи, де всі по черзі створюють правила, а потім всі по черзі ці правила виконують, порушують, розслідують і так далі”, - сказав Стародубцев.

На його думку, це треба обов’язково змінювати.

“HR — це про нормальне залучення людей, про адаптацію людей, про оцінку їхньої ефективності, про розвиток цих людей і про нормальну мотивацію, концентрацію створення сенсів”, - додав новий голова НАДС.

Він закликав професіоналів, які нині працюють у бізнесі, подаватися свої кандидатури на відкриті конкурси та разом здійснювати реформу державного управління та змінювати основні напрямки роботи Національного агентства України з питань державної служби.

“Для професіоналів з бізнесу розбудова держави — це велика амбіція і велика можливість. Я закликаю всіх, хто хоче бачити в Україні модель державного управління західного, а не ординського зразка, подаватися на конкурси", - сказав Стародубцев.

Він запевнив тих, кому у бізнесі бракує “ гострих емоцій”, йти на держслужбу, адже тут точно легко не буде.

“І хто скучив у бізнесі, і кому потрібні челенжі, важкі-важкі структури — вам саме сюди. Рівень контрагентів, рівень проблем, з якими ви будете працювати на державній службі не порівняти з тим, що ви бачите у бізнесі. Я це знаю по собі”, - додав він.

Голова Національного агентства України з питань державної служби також зазначив, що рівень заробітних плат державних службовців необхідно збільшувати, але дуже зважено.

“Всі кажуть, що зарплати чиновникам треба підіймати. Треба, але їх не можна підіймати у тому вигляді, як вони є зараз. Там просто немає розуміння того, що у бізнесі називається система “кредіт”, ви не можете порівняти зарплати держслужбовців з ринком, тому що на ринку це може бути економіст, це може бути юрист, це може бути айтішнік, а у держслужби — це головний спеціаліст. І чим він займається, зведеної інформації немає. Нам треба це змінити”, - сказав він.

Стародубцев зазначив, що протягом найближчого року працюватиме над діджиталізацією НАДС, реформуванням відомства, відмовою від невластивих функцій, запуском нових проєктів.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет представив нового голову Національного агентства з питань державної служби Олександра Стародубцева.