Дубілет - про держслужбу: Треба все спростити, а що залишилося, - перевести у "цифру"

Міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет представив новопризначеного голову Національного агентства з питань державної служби Олександра Стародубцева.

Як повідомляє Урядовий портал, при цьому Дубілет акцентував увагу на головних завданнях НАДС.

«Усе, що можна, спростити, а те, що залишилось - перевести повністю в електронну форму», - сказав Дубілет, розкриваючи ключові напрями реформи державної служби.

На його думку, пріоритетом є наближення стандартів, за якими працюють державні службовці, до стандартів у комерційному секторі. Крім того, міністр анонсував створення нової системи навчання, яка дасть змогу державним службовцям постійно удосконалювати свої знання та навички, щоб стати конкурентоспроможними на ринку праці поза державною службою.

«Я сподіваюсь, що НАДС стане саме тим центром, завдяки якому державні службовці усіх рівнів будуть розвиватись», - додав Дубілет.

У свою чергу голова НАДС Олександр Стародубцев висловив своє бачення основних напрямів діяльності НАДС на найближчий рік, серед яких: HR та діджиталізація, реформування НАДС, відмова від невластивих функцій, запуск нових проєктів.