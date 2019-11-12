ЄС у грудні продовжить санкції проти Росії – журналіст

Лідери країн-членів Європейського Союзу у грудні найімовірніше продовжать економічні санкції проти Росії.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.

“Санкції Євросоюзу проти Росії ймовірно будуть продовжені на саміті лідерів ЄС у грудні”, - написав він.

Водночас на думку журналіста, він не здивується, якщо Брюссель стане "більш відкритим до Москви", так, наприклад, міністра МЗС Росії Сергія Лаврова можуть запросити на засідання Ради міністрів закордонних справ країн-членів ЄС та можливо відновити саміт Росія-ЄС у майбутньому.

Як повідомлялося, у липні 2014 року Європейський Союз запровадив економічні санкції проти Росії за незаконну анексію Криму та дії з дестабілізації на сході України. У вересні 2014 року ці санкції було посилено.

У березні 2015 року Європейська Рада пов’язала дію обмежувальних заходів із невиконанням Росією Мінських домовленостей. Відтоді щопівроку ЄС розглядає питання щодо продовження економічних санкцій проти РФ.