Зеленський вніс до Ради законопроєкт про розвідку

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про розвідку.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Відповідний документ №2412 зареєстровано у понеділок, 11 листопада, і направлено на розгляд профільного комітету.

Як зазначається у пояснювальній записці, метою прийняття законопроєкту є вдосконалення правових та організаційних засад функціонування розвідки, діяльності розвідувальних органів України та інших суб’єктів розвідувального співтовариства, підвищення ефективності їхньої взаємодії, а також забезпечення соціального та правового захисту співробітників розвідувальних органів і осіб, залучених до конфіденційного співробітництва з цими органами.

Так, законопроєктом планується вдосконалити принцип розмежування повноважень розвідувальних органів України та сфер їхньої відповідальності, що має унеможливити дублювання функцій цих органів і Служби безпеки України під час здійснення розвідувальної діяльності.

Також законопроєкт передбачає здійснення контролю за діяльністю розвідувальних органів України. Зокрема, контроль за суб’єктами розвідувального співтовариства здійснюють Президент України, Верховна Рада (парламентський контроль), Рахункова палата (державний зовнішній фінансовий контроль). Громадяни України беруть участь у здійсненні цивільного контролю в порядку, встановленому Конституцією України та законами України.

Крім того, визначається, що інформація про розвідувальну діяльність, про методи розвідки, сили і засоби розвідки, задіяні у здійсненні розвідувальної діяльності, розвідувальна інформація тощо належить до таємної інформації та є розвідувальною таємницею.

Передбачається підвищити соціальний та правовий захист співробітників розвідувальних органів. Зокрема, посадові оклади таких співробітників розраховуватимуться відповідно до розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року, як це запроваджено для працівників Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, органів прокуратури, суддів.

Уточнюється, що розвідувальними органами є: Служба зовнішньої розвідки України; розвідувальний орган Міністерства оборони України; розвідувальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону.

Згідно з законопроєктом, організаційну структуру розвідувального органу визначає Президент України. Він також здійснює загальне керівництво розвідувальними органами. Безпосереднє керівництво розвідувальними органами здійснюють їх керівники, які призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України.

Законопроєкт також передбачає, що розвідувальні органи мають право, зокрема, використовувати умовні найменування; відкривати та використовувати рахунки в національній та іноземній валютах у банках та інших фінансових установах; використовувати співробітників під прикриттям; утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати структури прикриття, використовувати та відчужувати кошти та майно, набуті в результаті їхньої діяльності; виготовляти та використовувати засоби прикриття; здійснювати конфіденційне співробітництво з особами; здійснювати опитування осіб, у тому числі з використанням технічних засобів реєстрації реакцій людини; використовувати на договірних засадах службові приміщення, транспортні засоби та інше майно підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, а також за згодою окремих осіб – належні їм житлові та нежитлові приміщення, транспортні засоби та інше майно.

Законопроєктом визначено, що перешкоджання здійсненню розвідувальними органами повноважень та відмова від надання цим органам сприяння каратиметься штрафом від п'ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.